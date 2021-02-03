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أخبار العالم

بعد تحذيرات الخارجية.. هل تعلق الكويت الرحلات من مطاراتها؟

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:41 م
مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي
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محمود نوفل

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، سعد العتيبي، صدور أي قرار رسمي بتعليق الرحلات بمطار الكويت حتى الآن.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية فقد نصح العتيبي المواطنين والمقيمين بتأجيل السفر في الفترة الحالية، مشددا على ضرورة اخذ الحيطة واحذر اذا كان لابد من السفر. 


وأعرب العتيبي عن أمله في عدم اتخاذ قرار بإغلاق مطار الكويت.

وكانت  وزارة الخارجية الكويتية وجهت تحذيرا  عاجلا لجميع الكويتيين الراغبين بالسفر  في الوقت الراهن حيث دعتهم إلى تجنب السفر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية متمثلة في "الإدارة القنصلية" في بيان لها الي الإجراءات المشددة التي تتخذها دول العالم في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروس وسرعة انتشاره.

كما الزم الخارجية الكويتية  المواطنين الذين يضطرون للسفر للضرورة القصوى بضرورة توفير تأمين صحي يغطي كافة الامراض بما فيها فيروس كورونا بحيث يكون صالحا طيلة فترة السفر. 

وشددت علي أهمية الالتزام التام بالارشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها مختلف دول العالم متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق.
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