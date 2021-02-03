الجمهور يطارد هيفاء وهبي لهذا السبب

أثارت الجدل بردها على متابعة أساءت لها علي صورها، فقررت هيفاء الرد عبر خاصية الاستوري علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت هيفاء وهبي قائلة: "التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصًا اللي بالعربي إذا دلت على شيء تدل ان أصحابها ناس... ثقتهم بنفسهم صفر".





وأضافت: "لازم كل دولة تمنع أي حد نو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون".





وأنهت هيفاء حديثها قائلة: "للأسف أغلبها تعليقات من بنات.. خليني أنصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف أنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير والأنثى الحقيقية هي من تدعم المرأة وليس العكس".