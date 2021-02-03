شرف عظيم.. تعليق وزيرة التخطيط بعد فوزها بجائزة أفضل وزير عربي ..شاهد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن تسلمها جائزة التميز الحكومي العربي لفوزها بأفضل وزير عربى شرف عظيم، ويعد تقديرًا للحكومة وللتجربة التنموية المصرية الشاملة والمستدامة وذلك على مدى السنوات الماضية.





وأضافت "السعيد"، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تعمل وفق عمل جماعى، مؤكدة أن حصولها على الجائزة تقدير لدور المرأة باختيار وزيرة سيدة وسط الوزراء العرب.





وأشارت إلى أن مصر تمتلك تجربة تنموية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، لافتة إلى أنها فخورة بما يتم بمصر فى كافة المجالات التنموية الشاملة وذلك على كافة المحاور الاقتصادية، الاجتماعية، والإدارى.





ولفتت إلى أن مصر خطت خطوات جادة فى مجال التحول الرقمى والذى ظهر فى جائحة كورونا عن طريق ضخ استثمارات فى البنية التحتية والمعلوماتية من رقمنة وتقديم خدمات للمواطنين.





وتابعت أن الدولة قامت بالاستثمار فى البشر خاصة أن التنمية المستدامة خاصة بالرهان على العنصر البشري وبناء القدرات.



