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محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لمُسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:15 م
السيدة
السيدة
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محمد عبدالحليم
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا أعدته وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، بالإجراءات التي تم تنفيذها بخصوص سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان المحافظ  قد كلف الوحدة بدراسة حالتها ، على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتضمن الإشارة إلى وجود شبهة استغلالها في أعمال تسول بسبب إعاقتها.


وتضمن التقرير، الذي عرضته  شيماء كرم رئيس الوحدة، أنه تنفيذا لتكليف محافظ بني سويف" لوحدة  شؤون المرأة بالتنسيق مع مديرية التضامن والجهات المعنية بدراسة حالة السيدة  والوقوف على تفاصيل وأبعاد الواقعة، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير الرعاية الصحية  والحماية  الاجتماعية لها، توجهت الوحدة برفقة فريق التدخل السريع التابع للتضامن لمكان تواجد المواطنة بالقرب من مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف.


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وأفاد التقرير بأنه من خلال بحث الحالة والاستعلام، تبين أن المواطنة قعيدة  تعاني من إعاقة حركية وملازمة لكرسي متحرك، ويتم استغلال وضعها الصحي وإعاقتها  في أعمال تسول.


وأشار إلى انه بناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة  بقسم شرطة البندر ضد أحد الأشخاص على صلة قرابة بها ، بعد ثبوت واقعة استغلال إعاقتها ووضعها الصحي  وإجبارها على أعمال تسول من خلال استعطاف المارة ، وبعد عرض محضر الواقعة  على النيابة ، تقرر إيداع السيدة بإحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي. 


وأضافت رئيسة الوحدة أنها أشرفت على إجراءات إيداع المواطنة المذكورة  بالدار وفي حضور فريق التدخل السريع، حيث تم نقلها بسيارة تابعة لمديرية التضامن قبل تسكينها، وتم توفير غرفة لها بعد قيام المشرفين على الدار بعمل ما يلزم من أعمال  النظافة الشخصية وتوفير ملابس جديدة لها ،مع التوجيه بفحصها طبيًا لتوفير الرعاية الصحية لها. 
محافظ بني سويف يتابع إجراءات توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لمُسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ بني سويف يتابع إجراءات توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لمُسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة
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