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رياضة

أول تعليق من ابراهيم حسن بعد فوز الاتحاد السكندري على المقاصة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:57 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب ابراهيم حسن مدرب الاتحاد السكندري عن سعادته بـ فوز الفريق امام مصر المقاصة اليوم مشددا انها تعد بدايه جديده للفريق عقب سلسله الاصابات  بفيروس كورونا المستجد 

وأضاف ابراهيم حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الفريق مر بظروف صعبه خلال الفترة الماضية مشددا ان الفريق اصبح يمتلك طبيب متخصص في الفيروس حيث يتم التنبيه على جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازيه 

ووجه الشكر لـ أحمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثية لمساندة الفريق في ازمته خلال الفترة الماضية مشددا ان الفريق يرغب في خوض المباريات ولا يوجد سبب للهروب من المباربات 

وأضاف أن مصر المقاصة فريق كبير وتحقيق الفوز امامه امر رائع مشددا ان الدوري المصري لا يمتلك فريق كبير او صغير حيث ان الفرق كلها قويه وتنافس بحماس 

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