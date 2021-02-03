قصة حب زوجين من قصار القامة: عشنا مع بعض على الحلوة والمرة .. فيديو

‏سقف واحد من خلال لقاء دبره عصام السيد صاحب الـ 32 عامًا لخطف قلب أسماء محمود صاحبة الـ 26 عامًا أثناء عمله بالسيرك في أحد الحفلات بمساعدة صديقه وزوجته المشتركين. تعاهد زوجان من قصار القامة على مواجهة الحياة بحلوها ومرها منذ أن شاءت الأقدار وجمعتهما تحت





بها أسرع لطلب يدها بصحبة أخته الكبيرة ومن ثم قراءة الفاتحة وتعليق باقي إجراءات الزواج لحين إتمامها للمرحلة الثانوية. منذ سبع سنوات أحب عصام زوجته أسماء من أول نظرة كما يوضح في فيديو لـ «صدى البلد» واصفًا إياها بالجميلة والخجولة، وسعى إلى طلب رقمها منذ أن رآها للتقدم لها لكنها رفضت وعندما علم بتقدم الكثير من الشباب للارتباط





ولم يكن يعرف عصام الملقب بالثعلب أن أسماء أعجبت به من النظرة الأولى أيضًا وحكت عنه لوالدتها بمجرد عودتها إلى المنزل من الحفلة معلقةً: «لاقيته آمووور وعسل، وكنت فرحانة جدًا لما طلب رقمي بإعجاب منه رغم إني ما كنتش عارفة بالمخطط بينه وبين أصدقائنا المشتركين».





تزوج عصام وأسماء منذ 5 سنوات مرا خلالها معًا بالعديد من المواقف الجميلة والمحن الصعبة التي تسبب في بكائهما كأي زوجين عاديين، والتي كان من أبرزها وفاة طفلين لهما بعد الولادة بأيام، الأول يوسف بسبب مشكلة في القلب، والأخيرة فاطمة، وكان عصام في هذا الوقت يعمل بسيرك في المملكة العربية السعودية، ومع مرور الوقت تقبل الأبويان قضاء الله وقدره التي من عليهم بفضله ورزقهم بأحمد صاحب الـ 3 سنوات.









درس عصام في كلية التجارة و كافح منذ بلوغه الـ 16 عامًا في سوق العمل من خلال عمله بالسيرك ومع العديد من الفنانين في حفلاتهم، ومن أبرزهم الفنان عصام كاريكا، لكن واجه العديد من المشاكل المادية منذ إجراءات الحظر مع بداية تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع مما دفعه إلى التفكير في إنشاء قناة على اليوتيوب يشارك فيها الناس يومياته مع عائلته من خلال مواقف حياتية مختلفة على أمل أن تكون مصدر رزق للزوجين مستقبلًا.





واجه عصام وزوجته العديد من الصعوبات منذ صغرهم لكنها قلت مع الوقت وكان من أبرزها التنمر لقصر قامتهما، وصعوبة في الوصول إلى بعض الأشياء العالية في المنزل لكنهم أوجدوا بدائل مريحة لهم، لتعلق أسماء قائلة: «التعامل في البيت سهل جدًا من خلال استخدام كرسي أو سلم أو مطبقية، فوالدتي عودتني إنه ما اخليش أي حاجة تكسرني».











يختتم عصام برسالة لزوجته أسماء، والتي يلقبها بسمكة قائلًا: «ربنا يخليها ليه، لأن الزوجة الصح بتتعرف وقت الأزمة، وسمكة من أول أيام الكورونا كانت بتأكل اللي موجود في البيت جبنة أو مش دون أي تزمر»، لترد عليه أسماء معلقةً: «سعيدة إني اتجوزت عصام وهو عندي أحسن راجل في العالم كله».



