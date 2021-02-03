رئيس الوزراء فى جولة بالعاصمة الإدارية لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات.. مدبولي: تكليف رئاسي بظهورها بصورة تليق بعظمة مصر وعراقتها

الدكتور مصطفى مدبولى:

مشروع الحديقة المركزية "رئة" العاصمة الإدارية الجديدة حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم

التشديد على إزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولًا باول







قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.





واستهل رئيس الوزراء الزيارة بعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة داخل الحى الحكومى، مؤكدًا خلال ذلك أن حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة كافة المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.





ووجه مدبولي خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، واقامة سياج شجري على جانبي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، كما وجه بإزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولًا باول.





وخلال الاجتماع، تناول العرض المقدم حول الموقف التنفيذى لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التى يتم تنفيذها داخل الحى الحكومى، الذى يضم مباني لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الادارية، بالإضافة إلى 34 مبنى وزاريا، وعدد من المبانى الخدمية الواقعة فى نطاق الحى الحكومي، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.





وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العرض أوضح نسب التنفيذ الخاصة بالمبانى داخل الحى الحكومى، وما يتضمن ذلك من نسب تنفيذ تتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، كشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحى، والغاز، والطرق، والأمطار، والرى، وتمت الإشارة إلى البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بتلك المبانى، كما تناول العرض الموقف التنفيذى لحى المال والأعمال.





ولفت العرض إلى الموقف التنفيذى للأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وما يتعلق بالربط الخارجى، وكذا الربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد، والتجهيزات الخاصة بمركز البيانات التبادلى.





وتطرق العرض إلى الموقف التنفيذى الخاص بإعداد وتجهيز مختلف التطبيقات المشتركة، والتخصصية، التي سيتم العمل عليها من قبل الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وكذا ما يتعلق برقمنة الوثائق وأرشفة المستندات لمختلف الجهات المنتقلة، وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أرجاء الحي الحكومي، متابعًا ما تم تنفيذه من تشطيبات خارجية لعدد من مبانى الوزارات داخل الحي الحكومي.





كما قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، بتفقد أعمال مبنى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة بالحى الحكومي "N.N.1" وذلك خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة .

وأثناء جولته في أرجاء مركز معلومات العاصمة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المركز، والموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والتكنولوجية له، ونسب التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وكذا ما يتعلق بالربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد.

كما قام رئيس الوزراء بتفقد مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول معدلات تنفيذ المشروع، ومكوناته، كما أشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة حوالي 200 فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2، ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومي للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 الآف م2، ومبنى هرم العروض الرقمية.

ونوه وزير الاتصالات إلى أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم أيضًا مركزًا للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة "مصر 2030"، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن دورها في إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب في هذه المجالات.







