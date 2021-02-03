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فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تكسر حاجز الـ 37 مليون مشاهدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاح كبير حيث كسرت حاجز الـ  37 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب". 

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب. 

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