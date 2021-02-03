سداد رسوم مدرسية بمليون جنيه لـ 4621 طالبا من غير القادرين في بني سويف

أثني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المساهمة الإيجابية التي تقوم بها مؤسسة نهضة بني سويف في مجال دعم جهود المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية و الحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية.





مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية .





اقرأ أيضا :





جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ،لتسليم إيصالات سداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين عن العام الدراسي 2020/2021 ، والتي تكفلت بها مؤسسة نهضة بني سويف ، وذلك في حضور الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم،والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف،والأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة ،ومديري الإدارات التعليمية .





حيث أوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم "اليوم" تسليم مديري الإدارات التعليمية إيصالات سداد رسوم مدرسية بقيمة "مليون جنيه" تقريبا،استفاد منها 4621 تلميذا وتلميذة من غير القادرين على مستوى المحافظة ،بواقع 3059 بالمرحلة الابتدائية و1562 بالإعدادية (2359 بنين+ 2262 بنات)،حيث تم سداد الرسوم لعدد 254 طالبًا بمدارس إدارة الواسطى التعليمية ، و757 بناصر،و1192 ببني سويف،و691 باهناسيا، و771 في ببا ، و493 بسمسطا ، و463 بالفشن .





من جانبه أعرب الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس أمناء المؤسسة،عن تقديره للدعم الذي يوليه المحافظ"د. محمد هاني غنيم" لكافة الجهود والمبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع أجهزة المحافظة، وتوجيهاته بتقديم التيسيرات المطلوبة لعمل المؤسسة في مجال العمل الأهلى و الخيري ، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع التربية والتعليم لسداد المصروفات المدرسية لهؤلاء الطلاب بمكاتب البريد " كمرحلة أولى" ، لافتا إلى أن المؤسسة تقوم بتقديم الدعم سنويا لعدد 6 آلاف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل كراتين مواد غذائية ولحوم وزي مدرسي وغيرها .