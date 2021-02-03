ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ثورة طلابية ضد أردوغان في مدن تركية.. فيديو وصور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:05 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تشهد تركيا على مدى الأيام الماضية تظاهرات احتجاجية من قبل طلاب جامعة بوجازيتشي في مدينة اسطنبول، وذلك اعتراضا على تعيين مليح بولو، رئيسا للجامعة، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وألقت قوات الأمن التركية القبض على أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات من قبل الطلاب، اعتراضا على تعيين هذا الشخص في المنصب. 

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة مليح بولو عدم الاستقالة من منصبه، رغم استمرار التظاهرات ضد تعيينه، قائلا: "لا أفكر مطلقا في الاستقالة، الأزمة ستنتهي تماما في غضون ستة أشهر". 

فيما تجمع اساتذة عاملين في الجامعة داخل حرم بوجازيتشي، وهم يديرون ظهورهم لمبنى الجامعة، ومطالبين بإستقالة رئيس الجامعة فورا من منصبه. 

وشاركت جامعة إزمير في احتجاجات، تضامنية مع الجامعة، واعتراضا على القمع الذي واجه الطلاب في اسطنبول من قبل رجال الأمن. 

وحاولت السلطات التركية فض التظاهرات في إزمير أيضا، وذلك عبر استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وسط حالات قبض عشوائية. 

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الطلاب المتظاهرين في البوسفور، بالإرهابيين. 

وقال أردوغان في حديثه إلى الطلاب: "هل أنتم طلاب علم أم إرهابيون تحاصرون مقر رئيس الجامعة، في مسعى منكم للسيطرة عليه، هؤلاء الشباب عناصر التنظيمات الإرهابية، لا يمكننا أن نعتبرها شبابًا لهذه البلاد، حيث لا يملكون قيم وطنية بالمعنى الحقيقي". 

ومن جانبه طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو بضرورة إقالة بولو من منصبه، مؤكدا على ضرورة عدم التضحية بهؤلاء الشباب. 

وينتمي رئيس الجامعة الجديد إلى حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، حيث رشح نفسه في الانتخابات البرلمانية على قائمة الحزب، إلا أنه فشل في الوصول إلى البرلمان، ويعترض الطلاب على تعيينه بسبب كونه من خارجها، لتكون لأول مرة يجرى تعيين رئيسا للجامعة من خارجها. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد مغادرته منصب وزير المالية.. استقالة جديدة لصهر أردوغان

إسماعيل دمير.. رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية يتسبب في فرض أمريكا عقوباتها ضد أنقرة

الشرطة التركية تفض مظاهرات طلابية بقوة الرصاص الحي

بالغاز والعصيّ.. الشرطة التركية تعتدي على الطلاب في أسطنبول.. فيديو

تعرف على سبب اعتقال 36 شخصاً في احتجاجات طلابية بتركيا

اعتقال 4 مثليين في تركيا بسبب الإساءة للكعبة المشرفة

ترشيحاتنا

لتحريضها على الفسق.. رفض استشكال سما المصرى وتأييد حبسها سنتين

أحمد حسن يعلن تعاقد نجله مع نادى النجوم .. صور

أب لـ9 أبناء.. جدل بعد انتحار سائق توك توك سوداني من ضغوط المعيشة

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار

بسبب مقلب .. حكاية أشهر خلاف بين أم كلثوم والعندليب