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فن

من سيارتها.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:12 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت ميرنا في الصورة داخل سيارتها بإطلالة شتوية أنيقة ونظارة شمس ورفعت شعرها للخلف، ووضعت مكياجا أبرز  جمال ملامحها، ما أثار إعجاب متابعيها. 


وأحدث عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.


كما شاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجي.
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