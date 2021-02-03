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محافظات

المقدم يرتفع لـ 35% في فبراير.. تقديم 125 ألفا و156 طلبا للتصالح بمخالفات البناء في بني سويف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:38 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم" قد بلغ 125 ألفا و156 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.

كان ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع 35% من قيمة التصالح"جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.

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ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون. 

وشدد المحافظ على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

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