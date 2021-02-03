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محافظات

محافظ السويس يبحث ووفد "الاستشعارعن بُعد" إعداد الدراسات اللازمة لمشروع استزراع 60 ألف فدان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:36 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
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حسن غنيمة
التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في إطار إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع استزراع 60 ألف فدان بنطاق محافظة السويس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون ونصف المليون فدان.


وتطرق الحديث الي بحث دور الهيئة في دراسة أجود الاراضي ، وكذلك مكان المياه الجوفية بالمنطقة، وإعداد دراسات للتراكيب المحصولية المقترحة وفقا لظروف التربة ونوع المياه الصالحة للزراعة .


وأشار اللواء عبد المجيد صقر إلى أن الرئيس وجه بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المقدرة بـ 520 الف متر مكعب يومي، وشدد المحافظ علي وفد الهيئة بضرورة بذل كل الجهود لاختيار أفضل مكان لاقامة محطة معالجة مياه الصرف الزراعي تخدم زراعة الاراضي المقترحة.


ضم وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، كلا من، الدكتور عبد العزيز بلال استاذ الاراضي ورئيس شعبة التطبيقات الزراعية والدكتور سعيد محمد رئيس قسم التربة والدكتورة مني الغزوني مدير مكتب المنح والمشروعات والتدريب بالهيئة، وذلك بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس.

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