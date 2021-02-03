السيطرة على حريق في مخزن أسفل برج سكني في السويس

سيطرت قوات ا لحماية المدنية بالسويس، على حريق اندلع في مخزن أسفل عقار في حى السويس، أتى على محتوياته بالكامل، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.





وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغ من سكان المنطقة باندلاع حريق في مخزن ببرج سكنى بمنطقة الخضر بشارع الجيش، بحى السويس.





ووجهت إدارة الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيان قبل امتدادها إلى المنطقة السكنية.





وتبين من المعاينة أن الحريق نشب داخل مخزن اعلاف اسماك وطيور الزينة ومستلزماتها، وتمكنت قوات الاطفاء من إخماد الحريق.



