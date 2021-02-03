السيطرة على حريق في مخزن أسفل برج سكني في السويس

سيطرت قوات الحماية المدنية بالسويس، على حريق اندلع في مخزن أسفل عقار في حى السويس، أتى على محتوياته بالكامل، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.
وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغ من سكان المنطقة باندلاع حريق في مخزن ببرج سكنى بمنطقة الخضر بشارع الجيش، بحى السويس.
ووجهت إدارة الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيان قبل امتدادها إلى المنطقة السكنية.
وتبين من المعاينة أن الحريق نشب داخل مخزن اعلاف اسماك وطيور الزينة ومستلزماتها، وتمكنت قوات الاطفاء من إخماد الحريق.
وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أصدر قرارا بغلق المخازن الكائنة أسفل العقارات السكنية، وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك بعد الحريق الذي نشب في مخزن لتصنيع الأحذية أسفل عقار في الجيزة، وهدد الطريق الدائرى، حيث استمر لأكثر من ٣ أيام، وتسبب في تصدع الأعمدة الخرسانية للعقار.