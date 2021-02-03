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فن

نوال الزغبى تروج لـ "عقلى وقف" بالبوستر الرسمى للأغنية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
روجت المطربة نوال الزغبى لـ كليب اغنيتها الجديدة "عقلى وقف" عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت نوال الزغبي صورة لبوستر الأغنية وظهرت فيها بفستان ذهبى لامع ومكياج صاخب.

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 
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