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رياضة

حسام عاشور يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري غدا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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وجه حسام عاشور نجم الاهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي رسالة لـ لاعبي الاهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للاندية غدا، والمقرر انطلاقها غدا بمباراة الأهلي ونظيره الدحيل القطري. 

وأكد عاشور في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الاهلي فريق كبير قادر على تحقيق الفوز غدا مشددا انه احد مشجعي الاهلي قبل ان يكون لاعبا به 

وأضاف أنه يتمني فوز الاهلي بالمباراة غدا مشددا ان فترة مشاركته مع الاهلي كانت رائعه وجيدة. 

اما عن فوز الاتحاد امام مصر المقاصة فأكد أنه المباراة كانت جيده والفريق لديه اصرار على الوصول لمركز يليق بـ فريق الاتحاد السكندري العريق 

وأضاف انه يركز حاليا مع الاتحاد وسيتم البدء غدا للمباراة المقبله للفريق.
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