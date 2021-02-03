الشناوي: نحترم فريق الدحيل.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي

أبدي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتواجد مع الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ مبارياتها غدًا.





وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو :"سعيد بالتواجد في مثل هذه البطولة الكبيرة، وأي لاعب يحلم بأن يكون متواجدا فيها".





وأضاف: "نحترم فريق الدحيل قبل مباراته غدا ، وإن شاء الله التوفيق يكون حليفنا ، ونكون قادرين على إسعاد جماهيرنا".





وواصل حديثه: "عندما وصلنا إلى الدوحة؛ وجدنا التزاما وتأمينا شديدين للغاية، ثم أجرينا المسحة وكل هذه الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا ، ونحن ملتزمون بها".



