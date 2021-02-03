حسن أبو طالب: التوتر في لبنان وصل إلى أعلى مستوى

قال الدكتور حسن أبو طالب، عضو الهيئة الاستثمارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة سعد الحريري ، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية إلى القاهرة؛ جاءت فى توقيت مهم، موضحًا أن هناك بعض المشكلات في لبنان ، وتخوُّفًا من الدواعش.









وأكد- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى - أن الزيارة تمت؛ لكى يستعرض الحريري الوضع فى لبنان مع المسئولين بـ مصر و للحصول على دعم مصر لـ لبنان الذى لم ينقطع منذ القدم، فـ مصر من اوائل الدول الداعمة له فى جميع المواقف فى السلم والرخاء والوقوف المادي مع لبنان، والمساعدة للقضاء على الدواعش والجماعات الإرهابية.









وأضاف أن الجماعات الإرهابية تشعل الوضع فى لبنان وتفعل ما تريد، مؤكدًا: " الإرهابيون يستغلون الفراغ، ويقومون بأعمالهم الإجرامية".









وأشار إلى أن هناك توترا على أعلى مستوى فى لبنان، وحتى الآن لم يتم تشكيل الحكومة، بسبب الخلافات.









ولفت إلى أن المواطن اللبناني يعانى من مشكلات كثيرة، ننيجة الإغلاق المترتب على فيروس كورونا، ولكن حتى الآن هناك توتر فى الداخل اللبناني.