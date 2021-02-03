تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة حافلة بحضور وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الذي ألقى بيانه عن أداء وزارته أثناء الفترة 2018 -2020.





كان ذلك استكمالًا لجلسات الاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي "مصر تنطلق 2018 - 2020".





وجاءت أبرز وأهم تصريحات الوزير بالجلسة العامة كالآتي:





1. عدادات إلكترونية





- تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية.





- يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.





- العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرها خلال 5 سنوات.





- إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشره على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.





2. تصدير الكهرباء





- سيكون هناك ربط مع الأردن وقبرص والسودان ونطمح لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة.





- خطة للربط مع ليبيا والسودان بقدرة 80 ميجا وات ونطمح أن نصل بالقدرة إلى 300 ميجا وات خلال 18 شهر.





- هناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور.





- سيكون هناك ربط مع الاردن بمقدار 400 ميجا وات لإمداد العراق، حيث تأخذ الأولى تأخذ 200 ميجا وات.





- هناك دراسة للربط الثلاثي المصري اليوناني القبرصي إما سيكون عبر قبرص ومن ثم اليونان.





3. تعيينات الكهرباء





- تم الاستعانة بشركة شعاع في قراءة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، لأن فترة وجود "شعاع" مؤقتة.





- لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، فالعاملين في قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب.





- أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.





4. تعويض المواطنين





- الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أي أجهزة كهربائية بسبب أعطال الكهرباء وانقطاع التيار أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل.





- عايز أبعد واحد في القرية يحصل علي نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها، وإلا فإننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.





- هناك توصيلات جديدة للكهرباء بالقرى للقضاء على انقطاع الكهرباء بكل قرية، وهناك 70 مليار مرصودة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.





- مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويلة من الزمن في إطار دعم الحكومة للقطاعات المتضررة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.





5. إنجازات القطاع





- تصنيف مصر العالمي كان 145 والآن وصلنا إلى 77 ، وبالانتهاء الخاص بمراكز التحكم سوف نصل إلى المركز الـ 30.





- إنشاء 3 محطات كبيرة بمقدار 14 ألف ميجا وات من خلال شركة سيمنز التي كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية.





- محطة العاصمة الإدارية أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم الإنشاء في خلال سنتين ونصف فقط بدلا من 6 سنوات.





- الوزارة اتبعت أسلوب علمي للتشغيل والصيانة وهو ما أدي الي زيادة القدرات والانتاج ولدينا الآن فائض واحتياطي مناسب.