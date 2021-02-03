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برلمان

تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:24 م
وزير الكهرباء محمد
وزير الكهرباء محمد شاكر
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أحمد أيمن
شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة حافلة بحضور وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، الذي ألقى بيانه عن أداء وزارته أثناء الفترة 2018 -2020.

كان ذلك استكمالًا لجلسات الاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي "مصر تنطلق 2018 - 2020".

وجاءت أبرز وأهم تصريحات الوزير بالجلسة العامة كالآتي:

1. عدادات إلكترونية

- تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية.

- يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.

- العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرها خلال 5 سنوات.

- إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشره على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.

2. تصدير الكهرباء

- سيكون هناك ربط مع الأردن وقبرص والسودان ونطمح لتصدير الطاقة المتجددة  لأوروبا من خلال شبكات حديثة.

- خطة للربط مع ليبيا والسودان بقدرة 80 ميجا وات ونطمح أن نصل بالقدرة إلى 300 ميجا وات خلال 18 شهر.

- هناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور.

- سيكون هناك ربط مع الاردن بمقدار 400 ميجا وات لإمداد العراق، حيث تأخذ الأولى تأخذ 200 ميجا وات.

- هناك دراسة للربط الثلاثي المصري اليوناني القبرصي إما سيكون عبر قبرص ومن ثم اليونان.

3. تعيينات الكهرباء

- تم الاستعانة بشركة شعاع في قراءة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، لأن فترة وجود "شعاع" مؤقتة.

- لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، فالعاملين في قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب.

- أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.

4. تعويض المواطنين

- الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أي أجهزة كهربائية بسبب أعطال الكهرباء وانقطاع التيار أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل.

- عايز أبعد واحد في القرية يحصل علي نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفضل مكان لها، وإلا فإننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.

- هناك توصيلات جديدة للكهرباء بالقرى للقضاء على انقطاع الكهرباء بكل قرية، وهناك 70 مليار مرصودة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

- مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويلة من الزمن في إطار دعم الحكومة للقطاعات المتضررة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

5. إنجازات القطاع

- تصنيف مصر العالمي كان 145 والآن وصلنا إلى 77 ، وبالانتهاء الخاص بمراكز التحكم سوف نصل إلى المركز الـ 30.

- إنشاء 3 محطات كبيرة بمقدار 14 ألف ميجا وات من خلال شركة سيمنز التي كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية.

- محطة العاصمة الإدارية أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم الإنشاء في خلال سنتين ونصف فقط بدلا من 6 سنوات.

- الوزارة اتبعت أسلوب علمي للتشغيل والصيانة وهو ما أدي الي زيادة القدرات والانتاج ولدينا الآن فائض واحتياطي مناسب.
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