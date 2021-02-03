ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

7 ملايين مواطن استفادوا منه.. التضامن: "سكن كريم" أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تكافل وكرامة.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:41 م
تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن برنامج سكن كريم هو أحد البرامج الداعمة لبرنامج تكافل وكرامة الذي بدأ في العمل عام 2015، للعمل كـمظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين.


وأضاف هشام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم"  المذاع علي قناة "دى ام سى" ، أن البرامج التي تطلقها الدولة تساعد المواطنين الفقراء على مواكبة التطور الذي يحدث فيها؛ لأنهم لن يستطيعوا تحمل تكاليفه، ونركز على قرى الصعيد الأكثر فقرا .


وأوضح صلاح هاشم ، اننا نعمل علي طلاء المنازل وتركيب حوائط وتأهيل المنازل؛ حتي تتناسب مع حياة المواطن الكريمة، بالاضافة لتوصيل الكهرباء لها، مؤكدا ان هناك 7 ملايين مصري استفادوا من برنامج سكن كريم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صندوق رئاسي.. التضامن: الحكومة تولي اهتماما كبيرا لملف العمالة غير المنتظمة

مستشار وزارة التضامن: سياسات الدولة أدت إلى تراجع معدلات الفقر

التضامن فى أسبوع..بروتوكولات وجلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة..و تكوين حاضنات للطلاب المتفوقين بالجامعات..3.5 مليون شريحة محمول لمستفيدي تكافل وكرامة

التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعون اتفاقية مشروع بقيمة 6 ملايين يورو

التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعون اتفاقية مشروع بقيمة 6 ملايين يورو

التضامن تستعرض أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة.. فيديو

ترشيحاتنا

100 % منهم.. هالة زايد تكشف عن مفاجأة خلال الساعات المقبلة

بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من إنبي 2-3 فى مباراة مثيرة

أحمد حسن يعلن تعاقد نجله مع نادى النجوم .. صور

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

بعد تحذيرات الخارجية.. هل تعلق الكويت الرحلات من مطاراتها؟

قبل مباراة الأهلي والدحيل .. قرارات جديدة من فيفا بشأن كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة