7 ملايين مواطن استفادوا منه.. التضامن: "سكن كريم" أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تكافل وكرامة.. فيديو

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن برنامج سكن كريم هو أحد البرامج الداعمة لبرنامج تكافل وكرامة الذي بدأ في العمل عام 2015، للعمل كـ مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين . مظلةللمواطنين









وأضاف هشام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناة "دى ام سى" ، أن البرامج التي تطلقها الدولة تساعد المواطنين الفقراء على مواكبة التطور الذي يحدث فيها؛ لأنهم لن يستطيعوا تحمل تكاليفه، ونركز على قرى الصعيد الأكثر فقرا .







