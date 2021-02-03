7 ملايين مواطن استفادوا منه.. التضامن: "سكن كريم" أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تكافل وكرامة.. فيديو

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن برنامج سكن كريم هو أحد البرامج الداعمة لبرنامج تكافل وكرامة الذي بدأ في العمل عام 2015، للعمل كـمظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف هشام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع علي قناة "دى ام سى" ، أن البرامج التي تطلقها الدولة تساعد المواطنين الفقراء على مواكبة التطور الذي يحدث فيها؛ لأنهم لن يستطيعوا تحمل تكاليفه، ونركز على قرى الصعيد الأكثر فقرا .
وأوضح صلاح هاشم ، اننا نعمل علي طلاء المنازل وتركيب حوائط وتأهيل المنازل؛ حتي تتناسب مع حياة المواطن الكريمة، بالاضافة لتوصيل الكهرباء لها، مؤكدا ان هناك 7 ملايين مصري استفادوا من برنامج سكن كريم.