بريطانيا تطلق تأشيرة جديدة لمواطني هونغ كونغ الراغبين في الرحيل

أطلقت بريطانيا خطة تقضي بمنح تأشيرة جديدة لملايين من مواطني هونغ كونغ تمهد لحصولهم على الجنسية البريطانية وفقًا لفيديو عرضته "euronews”.









وسيتمكن أي شخص يحمل جواز سفر بريطانيًا من التقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة تسمح له بالعيش والعمل في المملكة المتحدة، وبعد خمس سنوات، يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية.









وتأتي خطة الهجرة البريطانية ردا على قرار بكين العام الماضي بفرض قانون شامل للأمن القومي على هونغ كونغ لإسكات احتجاجات كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان، مطالبة بالديمقراطية.









واتهمت بريطانيا الصين بعدم الوفاء بوعد قطعته قبل إعادة المنطقة إليها بأن يحتفظ هذا المركز المالي بالحريات الأساسية والاستقلالية لمدة خمسين عاما.









وعقبت الصين على هذا القرار قائلة بأنها "ستتوقف عن الاعتراف" بجواز السفر البريطاني "كوثيقة سفر وهوية"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق اتّخاذ خطوات إضافية".