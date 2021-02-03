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قبل استضافة باريس أولمبياد 2024.. لون جديد لبرج إيفل.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:44 م
برج ايفل
برج ايفل
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها الأشغال التي تجرى على برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس من أجل إعادة طلائه بالكامل بلون لم يعتد عليه عشاق هذا المعلم الذي يقترب من الذكرى 132 لإنشائه.


وسيتم طلاء المعلم الهندسي باللون الذهبي على مراحل ليتم الانتهاء منه مع حلول عام 2024 حيث ستستضيف باريس الألعاب الأولمبية.


ومنذ تدشينه عام 1889، شهد برج إيفل 19 عملية تجديد الطلاء غير أن لون البرج تم تغييره ثلاث مرات فقط، وكان لونه الأصلي الأول أحمر، قبل أن يتم تغيير اللون إلى البني بعد ثلاث سنوات فقط، ثم تم تغيير لونه إلى الأصفر المتدرج إلى البني عام 1907.
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