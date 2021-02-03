ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خاص.. بعد رفع دعوى ضده.. الإعلامي نزار الفارس يرد على رانيا يوسف ويكشف ادعاءتها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

قال الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، بعد رفع الفنانة المصرية رانيا يوسف دعوى قضائية ضده، إنه واثق من كسب الدعوى المقامة ضده، وان ما تفعله محاولة الهروب من موقفها أمام الجمهور والإلقاء باللوم عليه.


وأوضح الإعلامي العراقي "نزار الفارس" في تصريحه لموقع "صدى البلد"، أنه معه تسجيلات تثبت أن الفنانة رانيا يوسف كانت على علم بكل الأسئلة التي سيطرحها عليها خلال اللقاء وكانت موافقة عليها دون اعتراض.


وأشار " نزار الفارس" ، أن تلك القضية المرفوعة عليه من قبل الفنانة المصرية رانيا يوسف المثيرة للجدل، تعد تشهيرا به وأنه سيربح تلك القضية بالاثباتات الدامغة التي لا شك فيها.



وأفاد الإعلامي العراقي، أنه يملك فيديو صوت وصورة يؤكد علمها بالأسئلة دون الاعتراض عليها، لافتا إلى أنها تحاول أن تلقى باللوم عليه للهروب من موقفها السيئ أمام الجمهور بعد تصريحاتها الصادمة معه.


وكانت الفنانة "رانيا يوسف"، ظهرت مؤخرا في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، و أدلت بتصريحات حول رفضها للحجاب وعن افتخارها بأجزاء من جسدها التي تستعرض بعضها بالملابس المثيرة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف: القبلات في الأفلام بدون مشاعر.. لهذا السبب

بعد تصريحاتها المثيرة مؤخرا.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في الچيم

بعد تعليقها المثير للجدل عن الحجاب.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف.. شاهد

إصابة مذيع لقاء رانيا يوسف بفيروس كورونا.. تفاصيل

مرتين في 10 أيام .. رانيا يوسف تهاجم الحجاب: من إمتى كنا محجبات

خاص| نزار الفارس يوضح سر انقلاب رانيا يوسف على تصريحاتها.. ويؤكد: اتصدمت من إجاباتها

ترشيحاتنا

إنبي يزيد جراح بيراميدز ويسجل الهدف الثالث فى بداية الشوط الثاني

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

مقصدش الجسم.. رانيا يوسف تبرر استشهادها بآية "وأما بنعمة ربك فحدث"

لتحريضها على الفسق.. رفض استشكال سما المصرى وتأييد حبسها سنتين

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا بشأن شرم الشيخ ودهب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة