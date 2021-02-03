خاص.. بعد رفع دعوى ضده.. الإعلامي نزار الفارس يرد على رانيا يوسف ويكشف ادعاءتها

قال الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، بعد رفع الفنانة المصرية رانيا يوسف دعوى قضائية ضده، إنه واثق من كسب الدعوى المقامة ضده، وان ما تفعله محاولة الهروب من موقفها أمام الجمهور والإلقاء باللوم عليه.

وأوضح الإعلامي العراقي "نزار الفارس" في تصريحه لموقع "صدى البلد"، أنه معه تسجيلات تثبت أن الفنانة رانيا يوسف كانت على علم بكل الأسئلة التي سيطرحها عليها خلال اللقاء وكانت موافقة عليها دون اعتراض.

وأشار " نزار الفارس" ، أن تلك القضية المرفوعة عليه من قبل الفنانة المصرية رانيا يوسف المثيرة للجدل، تعد تشهيرا به وأنه سيربح تلك القضية بالاثباتات الدامغة التي لا شك فيها.

وأفاد الإعلامي العراقي، أنه يملك فيديو صوت وصورة يؤكد علمها بالأسئلة دون الاعتراض عليها، لافتا إلى أنها تحاول أن تلقى باللوم عليه للهروب من موقفها السيئ أمام الجمهور بعد تصريحاتها الصادمة معه.

وكانت الفنانة "رانيا يوسف"، ظهرت مؤخرا في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، و أدلت بتصريحات حول رفضها للحجاب وعن افتخارها بأجزاء من جسدها التي تستعرض بعضها بالملابس المثيرة.