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نصر سالم: السيسي يتابع ما يتم بنفسه ونتمنى من جميع المسئولين ذلك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق و مستشار أكاديمية ناصر العسكري العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها، موضحًا أن هناك تسليح فى مصر على أعلى مستوي، وبتكلفة بسيطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تطويعا للمركبة التى تتم فى مصر لصالح المهمة التى ستقوم بتنفيذها.

ولفت إلى أن المركبات الموجودة فى مصر مجهزة لكى تقوم بالمهمة المطلوبة منها سواء فى محاربة الإرهاب، أو فى أى أعمال بالدولة.

وأشار إلى أن المركبات لها أكثر من دور، وتفقد الرئيس اليوم لـ تلك المركبات يدل على اهتمام الرئيس، وأن أى طلب يتم تنفيذه فى الحال.

وأوضح أن ما يقوم به الرئيس يعتبر مثل لكل مسئول، فالسيسي يذهب بنفسه لمتابعة ما يتم فى الدولة، ولذلك نطالب من كل مسئول بالسير على نهج الرئيس.

وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن التفقد يأتي استمرارًا لمتابعة  الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، والاطلاع على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما استمع الرئيس إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.
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