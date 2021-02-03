نصر سالم: السيسي يتابع ما يتم بنفسه ونتمنى من جميع المسئولين ذلك

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق و مستشار أكاديمية ناصر العسكري العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها، موضحًا أن هناك تسليح فى مصر على أعلى مستوي، وبتكلفة بسيطة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تطويعا للمركبة التى تتم فى مصر لصالح المهمة التى ستقوم بتنفيذها.





ولفت إلى أن المركبات الموجودة فى مصر مجهزة لكى تقوم بالمهمة المطلوبة منها سواء فى محاربة الإرهاب، أو فى أى أعمال بالدولة.





وأشار إلى أن المركبات لها أكثر من دور، وتفقد الرئيس اليوم لـ تلك المركبات يدل على اهتمام الرئيس، وأن أى طلب يتم تنفيذه فى الحال.





وأوضح أن ما يقوم به الرئيس يعتبر مثل لكل مسئول، فالسيسي يذهب بنفسه لمتابعة ما يتم فى الدولة، ولذلك نطالب من كل مسئول بالسير على نهج الرئيس.





وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات.