المنصورة تستعد للمشروع القومي العملاق "تحيا مصر" .. كامل الوزير: المشروع يشمل أبراج سكنية ومناطق ترفيهية واستثمارية وحدائق ومتنزهات

مشروع تحيا مصر بالمنصورة:

يقام على مساحة 136000 متر مربع و يضم مجموعة من الأراضي المتميزة

مراعاة البعد الثقافي في تنفيذ المشروع وعمل دراسة لتحقيق السيولة المرورية المشروع يشمل أبراج سكنية ومناطق ترفيهية واستثمارية وحدائق ومتنزهات





اجتمع اليوم بمقر وزارة النقل كلٌ من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتورة إيناس عبدالدايم ، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، وممثلي وزارات الاتصالات وقطاع الأعمال والري والموارد المائية وذلك لإعلان إطلاق مشروع تحيا مصر المنصورة، واستعراض الخطوات التنفيذية لتنفيذه، والذي يعتبر واحدًا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.





وصرح وزير النقل أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعكس الإستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لاستغلال كافة الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة، بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع.





وأضاف وزير النقل أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة اخر بالمشروع غير المتواجد حاليًا خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي حيث خرجت العديد من الأدباء والمفكرين موضحا أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات التي لها أراضي ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضي الدولة وهي وزارات "التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية".





وأشار وزير النقل الى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية و إدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي.





وكشف وزير النقل أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم المشروعات التالية مشروع "المنصورة جيت" على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع "المنصورة جراند" على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني، ومشروع "المنصورة بلازا" أعلي أرض الهابي لاند وسكن و نادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي اداري إستثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل.





بالإضافة الى مشروع "المنصورة داون تاون" علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية وكذلك مشروع "ممشى أهل مصر" بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا.





وأوضح الوزير أن هناك دراسة لتطوير "حديقة الحيوان بالمنصورة" ضمن المشروع الكبير "تحيا مصر المنصورة" كما دعا وزير النقل المستثمرين في محافظة المنصورة للاستثمار في هذا المشروع الضخم العملاق الذي سيخدم أهالي المنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة والذي سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات.





ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة وكافة الوزارات المعنية لا تدخر جهدًا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب، لافتا إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحسن استغلال المزايا النسبية للمحافظات بهدف تنمية مواردها.





وأكد "شعراوي" أن مشروع "تحيا مصر المنصورة" سوف يساعد في دفع عجلة الاقتصاد و الاستثمار بمحافظة الدقهلية وتعظيم الموارد المالية ، لافتًا إلى أهمية تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية التابعة لها للاستفادة من الأراضي الخاصة بجهات الولاية على أراضي مختلف المحافظات لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتعظيم العائد الاقتصادي للأراضي المتاحة للاستثمار واستغلالها بالصورة الأمثل.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشروع "تحيا مصر المنصورة" سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة ويساعد في إحداث نقلة حضارية للمنطقة وتطويرها بما سينعكس علي أبناء المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم في عدد من المجالات المرتبطة بالمشروع، وأن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتطوير واستغلال كل الموارد المتاحة والأراضي الموجودة في كل المحافظات بما يفيد المواطن والحصول على رضاه، مشيرا الى أن المنصورة خرج منها المثقفون والأدباء والعلماء وسيكون هذا المشروع بصورة تليق بمحافظة الدقهلية.





من جهتها، أشادت وزيرة الثقافة بهذا المشروع الهام مشيرا إلى ضم المشروع لقصر الثقافة بالمنصورة لما لها من تاريخ ثقافي كبير.



