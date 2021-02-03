بعد التطبيع.. الإعلان عن أول مباراة كرة قدم بين ناديين إماراتي وإسرائيلي

يستعد نادي العين الإماراتي للعب أول مباراة ضد نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، منذ تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب العام الماضي.





وأعلن الفريقان عزمهما لعب مباراتين وديتين، بعد توقيع صفقات بين الناديين، وذلك في إطار اتفاق التطبيع الموقع بين الإمارات وإسرائيل، في أغسطس الماضي بواشنطن، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.





وقال محمد ثعلوب رئيس نادي العين: "إن الاتفاق سيرسخ سياسة بناء الجسور والتعاون بين الناديين في مختلف المجالات، بما فيها التسويق، والتعاون التقني، والاستثمار، والأنشطة التجارية، والإعلام، والرياضة".





ويعد الناديان من أكثر الأندية نجاحًا في الدوريات الخاصة بهما، حيث اتفقا على إجراء مباراتين وديتين، الأولى ستتم استضافتها بواسطة نادي العين، والثانية سيستضيفها النادي الإسرائيلي في حيفا.





ولم يتم بعد تحديد موعد المباراتين بعد، فيما أعرب رئيس نادي مكابي حيفا، يعقوب شاحر، أعرب عن حماسه للمشاركة في تلك المباريات.