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هشام الحلبي: مصر دعمت سلاحها الجوي بطائرات متعددة المهام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:02 م
اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر
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البهي عمرو
قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار اكاديمية ماصر العسكري العليا، إن التدريب الجوى المصري الفرنسي المشترك، الذي اختتم فعالياته اليوم، ليس التدريب الأول بين مصر و فرنسا الأول بل كانت هناك عدة تدريبات فى الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن طائرات الرفال الفرنسية تستطيع ان تحمل حوالى 9 أو 9 ونصف طن من الحمولات.

ولفت إلى أن التدريب مع الجانب الفرنسي ينقل الخبرات للجانب المصري، خصوصا وان فرنسا من الدول التى تنتج الأسلحة فهذا أمر جيد، مؤكد أن ما تقوم به مصر يعلى من الخبرات لدي الجنود.

وأوضح أن مصر دعمت سلاحها الجوي بطيران متعدد المهام حيث تستطيع المعدة تنفيذ أكثر من مهمة مع كل طلعة.
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