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برلمان

برلماني: مصر لم ولن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:49 م
سد النهضة
سد النهضة
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فريدة محمد
أكد النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير الري الإثيوبي، بشأن مصر غير مسؤولة، مؤكدا أن قضية المياه بالنسبة لمصر أمن قومي ولا تقبل المساومة نهائيا.


جاء ذلك في بيانه الصادر مساء اليوم، ردا على  التصريحات التي أدلى بها سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، بشأن عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي على مياه النيل، تسير كما هو مُخطط لها دون أي تأخيرات، على حد قوله.


وأضاف «أبو كليلة» ، أن مصر تتمسك بالتفاوض حول ملف سد النهضة في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، تزامنًا مع المحاولات الإثيوبية المُستمرة لاستفزاز مصر.


وتابع النائب، أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين من بين حين لآخر تكشف نوايا القيادة الإثيوبية الخبيثة في إدارة المفاوضات، مُؤكدة أن ملء وتخزين  المياه في سد النهضة بشكل أحادي ومنفرد من الجانب الإثيوبي لا يتفق نهائيًا مع القانون الدولي.


واختتم عضو مجلس الشيوخ، بالتأكيد عن ثقتة التامة في القيادة السياسية المصرية بشأن التعامل مع ملف سد النهضة. قائلا: «مصر لم ولن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة».
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