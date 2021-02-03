ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار أسيوط إلى 3 أشخاص.. و3 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار وسيارة نصف نقل بمركز القوصية في أسيوط إلى 3 وفيات و3 مصابين.





لقي كل من " أبوبكر .أ . ح . ف " مندوب مالي و " أيمن .ح . ع " سائق القطار و " محمد. أ . ب " مساعد القطار ، مصرعهم بينما أصيب كل من " عبد الرحيم .ف . ح " ميكانيكي القطار و " محمد .س .أ " مساعد سائق القطار و " عاطف .ر . ج " سائق ثاني وتم نقلهم المتوفين الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.





كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مباحث السكة الحديد بالقوصية بتصادم القطار رقم 2010 القادم من القاهرة إلى أسيوط بالسيارة رقم 1279 هـ . ف .ج " نصف نقل محملة بونش أمام قرية فزاره .