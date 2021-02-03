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أخبار العالم

بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن الرحلات الجوية مع السعودية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:39 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
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محمود نوفل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، تسييرها رحلة يوميا من العاصمة السعودية الرياض، ورحلات أسبوعيا من جدة، ورحلة يوميًا من الدمام إلى مطار حمد الدولي. 

وأفادت الخطوط الجوية القطرية بأن مطار حمد الدولي، تنطلق منه رحلات إلى أكثر من 120 وجهة عالميًا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت منع دخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا، للقادمين من 20 دولة، اعتبارًا من الساعة 9 من مساء اليوم الأربعاء. 

وقالت الوزارة إنه " لأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكةـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، مؤقتًا، للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان)، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة».

وتابع البيان: يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء اليوم الأربعاء .
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