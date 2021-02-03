وزارة التضامن: نستهدف تحويل المرأة من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة التمكين ..فيديو

قالت نرمين منصور مسؤولة تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تنفيذ مبادرة حياة كريمة داخل القري الأكثر احتياجا، مؤكده أن وزارة التضامن تدعم الأسر الأكثر فقرا في القرى التي سيتم تطويرها ودعمها.





وأضافت نرمين منصور خلال لقائها في برنامج "اليوم " المذاع علي قناه "دى ام سى"، أن مبادرة حياة كريمة تعمل علي اربعة محاور وهي الحماية والرعاية والتمكين والتوعية وتقوم المبادرة بتقديم مشروعات المرأة الموعيلة في هذه القرى التي سيتم تطويرها.



