محمد سالم أبو عاصي: نبش القبور جائز والنبي أمر به لأسباب

وأضاف أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: «هناك حديث عن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن أمره بنبش قبور المشركين لأسباب وقتها، فالإنسان من فجر الوجود دائم على البحث عن الإله وفى هذا الأمر عظة، القدماء المصريون كانوا يؤمنون بوجود الإله والبعث».

وكان الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إن العلماء والفقهاء أكدوا جوزا استخراج أجساد الموتى للمنفعة أو حل إشكاليات، ومن هذه الحالات توسيع الطريق، ومن أجل البحث عن القاتل أو وجود شبهة عن المتوفى، وأيضا لعمل تحليل dna ، لإثبات تحليل النسب، ويجوز للضرورة المجتمعية من أجل التعليم عليه كطلاب الطب، وخامسا يجوز استخراج الجثمان فى حالة وفاة الأم وفى بطنها جنين ويمكن إنقاذه.









وأوضح الجندى، خلال حلقة برنامجه الأسبوعى "ليطمئن قلبى"، المذاع على إذاعة «ميجاfm»، «هناك أمور جديدة جدت على المجتمع بحكم تطور العلم، منها استخراج الأمصال، أو من أجل تشريح جثمامين لمعرفة سبب وباء منتشر، وأيضا من أجل نقل الأعضاء من الميت إلى الحى، فهذا يجوز بشروط وضحها العلماء وهى بالغة التعقيد».





وأشار إلى أنه يجوز إخراج المومياوات من أجل المصلحة العامة، باعتبارها منفعة عامة، وتدر دخل كبير على الدولة يساعد فى التنمية وتسهيل حياة الناس، لافتا إلى أن المصلحة العامة تجب المصلحة الخاصة، فلا أعلم مصدر هذه الفتوى الضالة التى تعاير المصريين بأنهم يستخرجون المومياوات من أن الدولار واليورهات، فالسياحة منهج عالمى فى كبرى الدول وتعتبر مصدر رفاهية شعهبها ونشر حضارتها وتأكيد قوتها.





وأضاف أن المومياوات لا تعرض جسد وإنما ملفوفة فى كتان والجسد مستور، لافتا إلى أنه بعد حديث مفتى الجمهورية الدكتور شوفى علام على الجميع التزام الصمت فى هذا الأمر.