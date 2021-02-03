ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محمد سالم أبو عاصي: نبش القبور جائز والنبي أمر به لأسباب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:41 م
الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبو عاصى
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن نبش القبور يجوز لأسباب وهما لمصلحة محققة أو ضرورة ملزمة، مشيرًا إلى أنه يجوز فى حالة البحث عن الآثار والكنوز، والأدلة الجنائية وغيرها. 


وأضاف أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: «هناك حديث عن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن أمره بنبش قبور المشركين لأسباب وقتها، فالإنسان من فجر الوجود دائم على البحث عن الإله وفى هذا الأمر عظة، القدماء المصريون كانوا يؤمنون بوجود الإله والبعث».

وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إن العلماء والفقهاء أكدوا جوزا استخراج أجساد الموتى للمنفعة أو حل إشكاليات، ومن هذه الحالات توسيع الطريق، ومن أجل البحث عن القاتل أو وجود شبهة عن المتوفى، وأيضا لعمل تحليل dna ، لإثبات تحليل النسب، ويجوز للضرورة المجتمعية من أجل التعليم عليه كطلاب الطب، وخامسا يجوز استخراج الجثمان فى حالة وفاة الأم وفى بطنها جنين ويمكن إنقاذه.


وأوضح الجندى، خلال حلقة برنامجه الأسبوعى "ليطمئن قلبى"، المذاع على إذاعة «ميجاfm»، «هناك أمور جديدة جدت على المجتمع بحكم تطور العلم، منها استخراج الأمصال، أو من أجل تشريح جثمامين لمعرفة سبب وباء منتشر، وأيضا من أجل نقل الأعضاء من الميت إلى الحى، فهذا يجوز بشروط وضحها العلماء وهى بالغة التعقيد».

وأشار إلى أنه يجوز إخراج المومياوات من أجل المصلحة العامة، باعتبارها منفعة عامة، وتدر دخل كبير على الدولة يساعد فى التنمية وتسهيل حياة الناس، لافتا إلى أن المصلحة العامة تجب المصلحة الخاصة، فلا أعلم مصدر هذه الفتوى الضالة التى تعاير المصريين بأنهم يستخرجون المومياوات من أن الدولار واليورهات، فالسياحة منهج عالمى فى كبرى الدول وتعتبر مصدر رفاهية شعهبها ونشر حضارتها وتأكيد قوتها.

وأضاف أن المومياوات لا تعرض جسد وإنما ملفوفة فى كتان والجسد مستور، لافتا إلى أنه بعد حديث مفتى الجمهورية الدكتور شوفى علام على الجميع التزام الصمت فى هذا الأمر.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم نقل الميت من قبر إلى آخر .. البحوث الإسلامية يوضح

أحمد كريمة: لا يجوز استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها أمام الزوار بمقابل مادي "فيديو"

الفراعنة أعلى فئة مؤمنة.. فتاوى أثارت الجدل في أسبوع

هل يجوز التعقيم لوقف النسل تماما؟.. أبو عاصي يجيب

تناكحوا تناسلوا.. أبو عاصي يصحح خطأ شائعا يعرض الكثيرين للهلاك

خالد الجندي: تحريم عرض المومياوات في المتاحف فتوى ضالة

ترشيحاتنا

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه حال تأجير العقار دون إبلاغ الشرطة.. مشروع قانون

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق في دوري أبطال أفريقيا

حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

بعد عودته إلى مرسى مطروح.. تطورات حالة علي حميدة الصحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة