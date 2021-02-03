عزة مصطفى توجه رسالة لـ وزير الاتصالات من خلال برلماني ..فيديو

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، كان متواجدا اليوم فى مجلس النواب، وشرح خطة الوزارة فى التعامل مع الطاقة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزير عرض ما تقوم به الوزارة خلال الفترة الماضية، وما ستقوم به مستقبلا.
وخلال المداخلة، انقطع الاتصال، فقالت عزة مصطفى: " ياريت يا سيادة النائب لما وزير الاتصالات يكون فى البرلمان؛ تقول له على مشكلة الشبكات اللي أصبحت مرتفعة".