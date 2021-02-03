عزة مصطفى توجه رسالة لـ وزير الاتصالات من خلال برلماني ..فيديو

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، كان متواجدا اليوم فى مجلس النواب، وشرح خطة الوزارة فى التعامل مع الطاقة.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزير عرض ما تقوم به الوزارة خلال الفترة الماضية ، وما ستقوم به مستقبلا.





وخلال المداخلة، انقطع الاتصال، فقالت عزة مصطفى: " ياريت يا سيادة النائب لما وزير الاتصالات يكون فى البرلمان؛ تقول له على مشكلة الشبكات اللي أصبحت مرتفعة".