الاتحاد العربي للأسمدة يكشف تفاصيل فعاليات الندوة الفنية الاولى بأسوان

افتتح المهندس عادل كريم، رئيس الإتحاد العربي للأسمدة، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن بجمهورية العراق الندوة الفنية الاولي والتي تعقد بمدينة اسوان في الفترة ما بين 3 و4 فبراير 2021.





واكد رئيس الإتحاد العربي للأسمدة، خلال كلمته الافتتاحية للندوة علي أهمية متابعة الموضوعات التي يناقشها برنامج الندوة الفنية، والتي تستعرض اهم المستجدات التقنية بتكنولوجيا صناعة الاسمدة من خلال مجموعة متميزة من المتحدثين العرب والأجانب، حيث تهدف الندوة والاتحاد بشكل عام الي بناء وتبادل المعرفة والوقوف علي المستجدات العالمية للتكنولوجيا الصناعية.





وأشار إلى أن الندوة تستضيف عدد من المشاركين من اكثر من 35 شركة عربية وعالمية مما يعكس الاهتمام بهذا الحدث الهام والذي يتناسب مع متطلبات الصناعة والطلب المتزايد على الأسمدة بمنتجاتها المختلفة بغرض تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.





من جانبه، أعلن الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، ممثل صناعة الأسمدة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد ، عن بدء فعاليات الندوة الفنية حيث تستمر اعمال الندوة على مدار يومين متتاليان، عبر خاصية التواصل عن بعد والحضور الفعلي والتي يوفرها الإتحاد عبر منصة متخصصة للتواصل بين الحضور من البلاد المختلفة، مشيرًا الي ان برنامج اليوم الأول شهد عدد من الموضوعات المحورية الهامة.





وتطرقت أوراق العمل الي:





- التعافي من فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

- الحلول الرقمية لتحسن النظم والحلول العملية داخل مصانع الاسمدة

- التشغيل السلس لمحطات اليوريا

- المحفزات التخليقيه لمحولات الامونيا

- عمليات التحكم بالمغنسيوم

- تجديد الخيارات وإمكانيات تنويع المنتجات

- أحدث الابتكارات الخاصة بحمض النيتريك

- تكنولوجيا إنتاج الأسمدة المتخصصة

يذكر ان الندوة الفنية الاولي الإتحاد يشارك بها اكثر من 140 مشاركا من 22 دولة حول العالم، في حين تشارك اكثر من 35 شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، الامارات العربية، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا،اسبانيا، سويسرا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.