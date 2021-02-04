التضامن: ننفذ برامج حياة كريمة في قرى 25 محافظة .. فيديو

قالت نرمين منصور مسؤولة تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن ، أن الوزارة قوم بتنفيذ مشروعات عن طريق مبادرة حياة كريمة في جميع القرى التابعة ل ٢٥ محافظة على مستوى الجمهورية .





واضافت نرمين منصور خلال لقائها في برنامج "اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، محافظى القاهرة والاسكندرية مستثناة من مبادرة تطوير الريف المصري لانهم ذات طابع حضري وليس ريفي مؤكدة أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات في 471 قرية .



