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التضامن: ننفذ برامج حياة كريمة في قرى 25 محافظة .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:01 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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إبراهيم القادري
قالت نرمين منصور مسؤولة تخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن ، أن الوزارة قوم بتنفيذ مشروعات عن طريق مبادرة حياة كريمة في جميع القرى التابعة ل ٢٥ محافظة على مستوى الجمهورية  .

واضافت نرمين منصور خلال لقائها في برنامج "اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، محافظى القاهرة والاسكندرية مستثناة من مبادرة تطوير الريف المصري لانهم ذات طابع حضري وليس ريفي مؤكدة أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات في 471 قرية .

وأوضحت نرمين منصور ، أن مشروعات مبادرة  حياة كريمة  تعود بفائدة على 131 ألف سيدة بأسرهم مؤكدة :نستهدف السيدات حتى سن 50 سنة .
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