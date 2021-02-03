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حوادث

بعد واقعة المهندسين.. إزالة إنشاءات مخالفة في نادي التطبيقيين بالإسكندرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:05 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء،  أعمال إزالة إنشاءات مخالفة بنادي التطبيقيين بمنطقة سابا باشا التابعة إداريًا لحي شرق الإسكندرية.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

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يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تلقت بلاغات حول أعمال إنشاءات مبان بالطوب الأحمر ، ومنشآت خشبية جار القيام بها داخل نادي المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا نطاق حي شرق.

وعلي الفور قام المسئولون بحي شرق بفحص تلك الأعمال وتبين من المعاينة صحة ما ورد بالبلاغات وأن الاعمال تتم دون الحصول علي التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما تحتم معه إزالتها فورا وبالكامل.


وبناء عليه قام حي شرق بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية واصدار قرار بإيقاف تلك الأعمال وتحرير محضر مخالفة رقم 18 لسنة 2021. وصدر بناء على ذلك قرار بإزالة تلك الأعمال المخالفة. وتم تنفيذ هذا القرار فور صدوره من السلطة المختصة بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢١، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن لفرض سيادة القانون.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن محاربة البناء المخالف والتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
بعد واقعة المهندسين.. إزالة إنشاءات مخالفة في نادي التطبيقيين بالإسكندرية
بعد واقعة المهندسين.. إزالة إنشاءات مخالفة في نادي التطبيقيين بالإسكندرية
بعد واقعة المهندسين.. إزالة إنشاءات مخالفة في نادي التطبيقيين بالإسكندرية
بعد واقعة المهندسين.. إزالة إنشاءات مخالفة في نادي التطبيقيين بالإسكندرية
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