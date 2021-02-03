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برلمان

برلماني: الحِمل سيزيد على وزارة الإسكان بعد دخولها مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن وزارة الإسكان عليها أحمال ثقيلة وخاصة أن الوزارة ستدخل في مبادرة حياة كريمة لتطوير 1400 قرية.


وطالب النائب، في كلمته امام الجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، بضرورة العمل علي مراجعة اشتراطات البناء، خاصة في محافظة الغربية، التي ليس لها أي ظهير صحراوي، وبرؤية جديدة حول هذا الشأن.


وفيما يخص الصرف الصحي، أشار الى وجود مشكلة منذ 25 سنة، من خلال الشركة التي لم تقم بالأعمال المفتوحة للمشروعات في بعض القرى بالمحلة، في المجال ذاته.
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