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فن

سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلادها.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف عدة صور من عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت على الصور: "شكرا جزيلا لمشاركتكم معي عيد ميلادي الثامن والعشرين - أشعر أنني محبوب جدا بسببكم يا رفاق. جلبت السعادة والدفء لقلبي الحمد لله على كل الحب".

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي؛ وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة بسبب اختلاف الديانة بينهما، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى ان وزنها يصل الى 48 كيلو جرامًا، رغم انها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
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