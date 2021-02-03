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لا رجعة فيه.. جامعة القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:50 م
الامتحانات
الامتحانات
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تنطلق بجامعة القاهرة بداية من يوم 20 فبراير الحالي، مؤكدا ان هذا القرار لا رجعة فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن طريقة الامتحانات لن تكون واحدة فى جميع الكليات، وكل كلية سيكون لها طريقة معينة للامتحانات.

ولفت إلى أن الطالب سيكون له الحرية فى اختيار طريقة الامتحانات، وأن الكلية هى من ستحدد الضوابط على حسب نوعها حيث أن هناك كليات عملية وأخري نظرية.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارا وزاريا جديدا لحسم الجدل المثار بشأن موقف امتحانات طلاب الجامعات، وذلك بعد تداول العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك بعض التصريحات الخاطئة  المنسوبة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بشٱن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول للجامعات و المعاهد المصرية.
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