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برلمان

علاء عابد: لا بد من توضيح إنجازات "السكة الحديد" للمواطنين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:29 م
علاء عابد رئيس لجنه
علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، اننا بحاجة لعقد عدة جلسات مع رئيس هيئة السكة الحديد حتى نوضح للمواطنين ما يتم من انجازات  في الهيئة وحتي تكون الصورة واضحة من خلال الاعلام .


وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل وبحضور المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد،  ان اجتماع اللجنه اليوم  سيناقش جزءين ، الأول متعلق ببيان كامل الوزير وزير النقل امام البرلمان منذ ايام ، حول الخطط الزمنية لتنفيذ خطط الوزارة ، والجدوي الاقتصادية من تنفيذ هذه الخطط.


والثاني سيناقش  مشاكل النواب في  دوائرهم  والتي تتمثل فى عدة نقاط وهي مزلقانات السكة الحديد وانشاء كباري مشاه، وتطوير القطارات.
 

وأكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ستتابع ما يتم تنفيذه والجدول الزمني لها، مؤكدا ان اللجنه تتعاون مع وزارة النقل، وهيئة السكة الحديد في مجال الرقابة والتشريع وكل ما يؤدي إلى خدمة الوطن.
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