حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه حال تأجير العقار دون إبلاغ الشرطة.. مشروع قانون

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.





قررت اللجنة بهذه الموافقة، الاكتفاء بما انتهى إليه تقرير اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الأول (برلمان 2015) .