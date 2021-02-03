أشياء يجهلها أصحاب السيارات تتلف محركها

يعتقد الكثير من مالكي ، هذا أمر غير صحيح ، وفقا لكبيري خبراء السيارات. الكثير من مالكي السيارات ، أن مجرد إجراء الصيانة الدورية بانتظام لسياراتهم ، وتغيير السوائل والفلاتر؛ أمر كافي للحفاظ على المحرك، بالطبع هي اشياء مهمة , ولكن في الحقيقة

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1-الحمولة الزائدة



الكثير من قائدي السيارات بحملون اغراض لا يستخدموها و اخري لا قيمة لها , لذلك يجب تجنب الأحمال الكبيرة ، لأنك ستضع ضغطًا على المحرك ومجموعة التعليق والفرامل، وتسبب التآكل السريع والمفرط , وتتسبب الحمولة الزائدة في فقدان القدرة لأيقاف السيارة .





بعض السائقين يجهلو اهميه تسخين السيارة , ودورة الهام في مرور الزيت في قنوات المحرك , و يقوومن بالتحرك بالسيارة فور تشغيلها و هذا امر في غاية الخطورة , لذلك يجب ترك السيارة خمس دقائق، ثم القيادة ببطء والحفاظ على الدورات العادية حتى يصل المحرك إلى درجة الحرارة المثلى، وهكذا سيتم التخلص من غازات العادم بشكل صحيح و تنتظم دورة الحرق.

وأوصي خبراء السيارات، ببعض السلوكيات الخاطئة يفعلها بعض السائقينلها آثار سلبية على المحركوتسبب له العديد من الأعطال، وتتلفه وتقلل من عمره الافتراضي .2- القيادة برعونهيجب عند بداية القيادة عدم الضغط بقوة على دواسة الوقود، بالإضافة إلى عدم الضغط بقوة أيضًا على دواسة المكابح للتوقف المفاجئ , حيث أن القيادة بقوة وبسرعات عالية وبطريقة عنيفة بشكل متكرر , تزيد من تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك، خاصة إذا كنت لا تقود سيارة عالية الأداء.3- تسخين محرك السيارة قبل الانطلاق