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سيارات

أشياء يجهلها أصحاب السيارات تتلف محركها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:35 م
قيادة السيارة
قيادة السيارة
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اشرف عطية
يعتقد الكثير من مالكي السيارات، أن مجرد إجراء الصيانة الدورية بانتظام لسياراتهم، وتغيير السوائل والفلاتر؛ أمر كافي للحفاظ على المحرك، بالطبع هي اشياء مهمة , ولكن في الحقيقة، هذا أمر غير صحيح، وفقا لكبيري خبراء السيارات.

وأوصي خبراء السيارات، ببعض السلوكيات الخاطئة يفعلها بعض السائقين، لها آثار سلبية على المحرك، وتسبب له العديد من الأعطال، وتتلفه وتقلل من عمره الافتراضي .

1-الحمولة الزائدة

الكثير من قائدي السيارات بحملون اغراض لا يستخدموها و اخري لا قيمة لها , لذلك يجب تجنب الأحمال الكبيرة ، لأنك ستضع ضغطًا على المحرك ومجموعة التعليق والفرامل، وتسبب التآكل السريع والمفرط , وتتسبب الحمولة الزائدة في فقدان القدرة لأيقاف السيارة .


2- القيادة برعونه

يجب عند بداية القيادة عدم الضغط بقوة على دواسة الوقود، بالإضافة إلى عدم الضغط بقوة أيضًا على دواسة المكابح للتوقف المفاجئ , حيث أن القيادة بقوة وبسرعات عالية وبطريقة عنيفة بشكل متكرر , تزيد من تآكل الأجزاء الداخلية للمحرك، خاصة إذا كنت لا تقود سيارة عالية الأداء.

3- تسخين محرك السيارة قبل الانطلاق

بعض السائقين يجهلو اهميه تسخين السيارة , ودورة الهام في مرور الزيت في قنوات المحرك , و يقوومن بالتحرك بالسيارة فور تشغيلها و هذا امر في غاية الخطورة , لذلك يجب ترك السيارة خمس دقائق، ثم القيادة ببطء والحفاظ على الدورات العادية حتى يصل المحرك إلى درجة الحرارة المثلى، وهكذا سيتم التخلص من غازات العادم بشكل صحيح و تنتظم دورة الحرق.
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