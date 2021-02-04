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توك شو

في انتهاك جديد .. إيران تتخذ خطوة لإنتاج محتمل لـ قنبلة نووية.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:30 ص
ايران وامريكيا
ايران وامريكيا
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ندى عبد العزيز
كشفت إيران عن مضاعفة الطاقة الإنتاجية لأجهزة الطرد المركزي في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى الست، وفي وقت تضغط فيه إيران؛ من أجل رفع العقوبات الأمريكية.

وبحسب تقرير "سكاي نيوز"، أشار المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، إلى أنه لا يزال بإمكان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القيام بعملهم فى إيران.

بينما يرى المراقبون، أن هذه الخطوة الإيرانية، مناورة، تتعارض مع نية واشنطن، بعد أن اعلن وزير الخارجية الأمريكي، استعداد بلاده إلى العودة للاتفاق النووي .

ومن جهته، اقترح وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تدخل أوروبا للتنسيق لعودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي.

وعلى جانب أخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن إيران ستكون قادرة على امتلاك مواد لأسلحة نووية، بعد أسابيع إذا استمرت بخرق الاتفاق.

والجدير بالذكر أن أجهزة الطرد المركزي تعد واحده من المراحل النهائية لإنتاج قنبلة نووية حيث تعمل هذه الأجهزة على فصل نوعى اليورانيوم 235 و238، وتحويل اليورانيوم الخام من حالته الصلبة إلى حالته الغازية وارتفاع نسبة التخصيب.

ويحتاج هذا الأمر إلى 1500 جهاز طرد مركزي لمدة عام من أجل صناعة قنبلة نووية واحدة.



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