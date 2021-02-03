لهذا السبب.. تناول ملعقتين كبيرتين من قشور القمح يوميا

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ نصائح للمصابين ببعض الأمراض بشأن فوائد تناول ملعقتين كبيرتين من قشور القمح يوميا، وهم :
- اصحاب التهاب القولون
- مرضى السمنة والشهية الزائدة.
- اصحاب البطن الكبيرة
- المصابون بمرض السكر
وأوضح أنه تناول ملعقتين كبيرتين فقط من قشور القمح يوميا يحقق التالي:
- تخلصك من الفضلات المتراكمة في القولون منذ سنين
-تعمل على خفض كوليسترول الدم والدهون الثلاثية.
-تعمل على امتصاص الماء الزائد في الامعاء
-تخلص الجسم من الغازات ..
-تعمل على تنظيم عملية الهضم
-تعمل على تنظيم السكر ....
-تشعر بالنشاط طول اليوم .
-تشعر بالشبع وتقليل كمية الاكل
-تساعد في انقاص الوزن ..
طريقة الاستعمال ..
قم بمزج قشور القمح الردة مع الزبادي .. يفضّل تناولها قبل الافطار والغذاء بنصف ساعة .