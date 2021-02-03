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مرأة

لهذا السبب.. تناول ملعقتين كبيرتين من قشور القمح يوميا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ نصائح للمصابين ببعض الأمراض بشأن فوائد تناول ملعقتين كبيرتين من قشور القمح يوميا، وهم :

- اصحاب التهاب القولون
- مرضى السمنة والشهية الزائدة.
- اصحاب البطن الكبيرة
- المصابون بمرض السكر

وأوضح أنه تناول ملعقتين كبيرتين فقط من قشور القمح يوميا يحقق التالي:

- تخلصك من الفضلات المتراكمة في القولون منذ سنين
-تعمل على خفض كوليسترول الدم والدهون الثلاثية.
-تعمل على امتصاص الماء الزائد في الامعاء
-تخلص الجسم من الغازات ..
-تعمل على تنظيم عملية الهضم
-تعمل على تنظيم السكر ....
-تشعر بالنشاط طول اليوم .
-تشعر بالشبع وتقليل كمية الاكل
-تساعد في انقاص الوزن ..

طريقة الاستعمال ..
قم بمزج قشور القمح الردة مع الزبادي .. يفضّل تناولها قبل الافطار والغذاء بنصف ساعة .
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