المشروب السحري لمرضى السكر والقلب

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد عصير الشمندر والتفاح مع البرتقال.









1. خفض مستويات السكر في الدم ويعود ذلك إلى محتوى الشمندر من مضادات الأكسدة التي تساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم وزيادة حساسية الأنسولين.









2. خفض خطر الإصابة بالسرطان من خلال التقليل من الطفرات الجينية التي تتواجد في الجسم.









3. تعزيز عملية الهضم وحركة الأمعاء بسبب الألياف الغذائية التي تحسن حركة الأمعاء.









4. تعزيز صحة القلب وتحسين مستويات ضغط الدم لغناه بالالياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم.









5. يعزز صحة الدماغ ويحميه من الإصابة بالخرف والزهايمر حيث يحتوي التفاح على مركب الكيرسيتين الذي يمتاز بدوره في الحفاظ على الأعصاب وحمايتها.









6. يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لغناه بالعديد من العناصر الغذائية المختلفة والألياف الغذائية حيث وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن تناول مصادر الألياف الغذائية من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل ملحوظ.









7. خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم.









8. علاج فقر الدم فهو يساعد على زيادة مستوى الحديد وحمض الفوليك وفيتامين C اللازم لامتصاص الحديد.



