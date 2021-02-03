مجلس السيادة السوداني يحذر من تردي الأوضاع الإنسانية في غرب دارفور

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، صديق تاور، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الشعبية لدعم المتضررين من أحداث الجنينة الأخيرة بولاية غرب دارفور.

واستعرض الاجتماع الذى ضم عددا من منظمات المجتمع المدني، خطة اللجنة لاستقطاب الدعم الإغاثي لتجمعات النازحين جراء الأحداث الأخيرة بولاية غرب دارفور، كما تناول عمل اللجان الفرعية الخاصة بترتيب الدعوات المقدمة للجهات الداعمة وفتح حساب بنكي ببنك الخرطوم لاستقبال تبرعات السودانيين من داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى العمليات الخاصة بتجميع وتخزين المواد الإغاثية بالخرطوم إلى حين ترحيلها إلى مدينة الجنينة.





وأوضح أحمد إسحاق يعقوب مستشار الشؤون الإنسانية بولاية غرب دارفور، فى تصريح صحفي، أن الأوضاع الإنسانية بمدينة الجنينة أصبحت متردية، مشيرا إلى أن الدعم المقدم من منظمات الإغاثة وصل إلى نحو ٦٠ تجمعا من تجمعات النازحين البالغة ١٠٤، بينما بلغ عدد النازحين فى هذه المجمعات حوالى ٢٢٠ ألف نازح.





وقال يعقوب إن سكان مدينة الجنينة البالغ تعدادهم حوالي ٩٠٠ ألف نسمة يتعرضون لأوضاع إنسانية صعبة بسبب عدم وصول المواد الإغاثية لوجود بعض العوائق في الطرقات وقفل المطار.





ونوه يعقوب إلى اهتمام لجنة الاستنفار الشعبي بالجانب الإنساني فى أحداث الجنينة، لافتا إلى أنه من المتوقع ان يتم يوم السبت المقبل تدشين نفير شعبي تحت شعار "نداء الجنينة"، بهدف إسناد اللجنة الحكومية العليا برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكى سليمان.





وناشد يعقوب إسحاق كافة قطاعات الشعب السوداني ومنظمات المجتمع المدني الاسراع لتقديم العون الإنساني للمتضررين من أحداث الجنينة.