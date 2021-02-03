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تعليم

14 خدمة تقدمها إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان للطلاب والعاملين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:02 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
تقدّم إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان مجموعة من الخدمات الطبية، للحرص على سلامة الطلاب والعاملين والعمل على توفير مناخ تعليمي سليم لهم. 

ويعرض "صدى البلد" الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان التى تشمل:  

١- الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.

٢- تقديم خدمة الطوارئ الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.

٣- التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية للطلبة والعاملين .

٤- إمداد الوحدات العلاجية بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى 

٥- تدريب هيئة التمريض و المنوطين بالإشراف الطبي على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل . 

٦- نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد . 

٧- عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . 

٨- الإشراف  على الوحدات العلاجية.

٩-الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.

١٠- علاج الطلبة على نفقة الجامعة، والذي يشمل تحويلهم للمستشفيات المتعاقد معها لعمل العمليات أو إجراء أي أشعات أو تحاليل متخصصة بالتعاون مع مستشفى الطلبة جامعة حلوان.

١١-  استرداد قيمة فواتير العلاج للطلبة الذين اضطروا لدفع ثمن الإجراء الطبي نتيجة حالة طارئة . 

١٢-  عمل لجنة طبية قبل بدء العام الدراسي مباشرة وفور الانتهاء من أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين للطلبه ذوى الاحتياجات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بكليات معينة بالجامعة.


١٣-  المشاركة في القوافل الطبية لجامعة حلوان بأطباء في مختلف التخصصات، للكشف على المرضى، ووصف الدواء المناسب.


١٤- عمل  مشروع ربط الوحدات العلاجية إلكترونيا بالإدارة الطبية. 


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وتقدم هذه الخدمات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة عبير درويش، مدير إدارة الطب العلاجي.

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