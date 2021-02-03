توصيل الصرف الصحي لجميع المنازل 100% خلال 3 سنوات

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وزير الإسكان عاصم الجزار، نال استحسانا من معظم النواب خلال بيانه فى مجلس النواب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن معظم النواب اشادوا بما قامت به الوزارة فى الفترة الأخيرة.





ولفت إلى أن خدمة توصيل الصرف الصحى لـ المنازل فى 2014 كانت نسبته 12% و اليوم وصل لـ 38%، أى ثلاثة أضعاف ما تم فى 40 عامًا.





وأشار إلى أن الدولة ووزارة الإسكان وضعت خطة أن يتم توصيل الصرف الصحي لجميع المنازل وتصل النسبة لـ 100% خلال 3 سنوات، مؤكدًا أن هذا الأمر مهم للغاية وسيكلف الدولة الكثير ولكن سيخدم جميع القري.





وأوضح أن الوزير تحدث عن أن تكلفة الاستثمارات فى البنية التحتية منذ 2018 و حتى الآن 1170 مليار جنيه.



