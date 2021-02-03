جولة تفقدية لنائب وزير السياحة والآثار بمحافظة الأقصر .. صور

قامت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، بجولة تفقدية شملت عددا من المناطق الأثرية فى البرين الغربى والشرقى بالأقصر.









كما تفقدت الدكتورة غادة شلبى المكتب الخاص بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أمام متحف التحنيط وتمثالى ممنون.









وزارت معبد الأقصر واستمعت لشرح تفصيلى من الأثريين العاملين به عن مراحل بناء المعبد على مر التاريخ وشاهدت أعمال الترميم التى يقوم بها العمال المصريون.









والتقت عددًا من السائحين الذين أبدوا إعجابهم بالحضارة المصرية ومدينة الأقصر على وجه الخصوص كوجهة متفردة للسياحة الثقافية عالميًا، ثم توجهت للبر الغربى عبر المرسى السياحى لزيارة معبد حتشبسوت وتفقدت كشك هيئة تنشيط السياحة عند تمثالى ممنون.





كما التقت نائب وزير السياحة والاثار ، بأعضاء غرفتى شركات السياحة والفنادق وبعض المستثمرين فى المجال السياحى والفندقة فى لقاء بعنوان" ترويج للأقصر والسياحة الثقافية " حيث استمعت لأفكار ومقترحات عن التسويق والترويج السياحى لمصر.









وتحدثت شلبى عن رؤية الوزارة الجديدة لحملة "شتى فى مصر"، مو ضحة أن الوزارة قامت بعمل خطط ترويجية للسياحة قصيرة المدى لمدة عام وطويلة المدى لثلاث سنوات ، وعن دعم وزارة السياحة والآثار للمدونين السياحيين "البلوجرز" وتقوم بتسهيل مهامهم واستضافتهم فى الأماكن السياحية والأثرية .









من جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على عمل كل أجهزة الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على ذلك فى حملات التسويق، مع أهمية عودة السائح سالمًا لبلاده.







