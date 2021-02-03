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وزير التخطيط: الاستثمار فى بناء القدرات أخذ أولوية كبرى من الدولة المصرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:34 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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شيرين عادل

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إن الاستثمار فى بناء القدرات التى قامت به مصر على مدار السنوات الماضية أخذ أولوية كبرى.
 
وأشارت " السعيد " ،  خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز  ، إلى أن مصر قامت لأول مرة بتدشين أكاديمية تقوم بتأهيل الشباب للقيادة عن طريق طرح برامج متنوعة وذلك على مستزى الوزارات فى المؤسسات التعليمية المختلفة المرتبطة ب وزارة التخطيط  .

ولفتت إلى أن كثير من معاونى الوزارة من الشباب والذى تم تمكينهم والاستثمار فيهم بالإضافة إلى أن الخبرة العملية لها دور كبير أيضأ .

وأوضحت أن كافة الجهود للدولة المصرية فى مجال التطوير المؤسسى ، الإدارى يتم تتويجه ب الإنتقال للعاصمة الإدارية  خاصة أنه ليس انتقال مكانى ولكنه نوعى وذلك بالانتقال من منطقة جديدة تتم ب فكر متطور  والاستثمار فيها بشكل مختلف .

وتابعت  أن الدولة المصرية قامت بالاستثمار فى البشر خاصة أن التنمية المستدامة خاصة بالرهان على العنصر البشرى وبناء القدرات .

وتابعت أن كافة مؤسسات الدولة تقوم بتدشين وحدات جديدة هدفها تغيير فكر المسئولين داخل الوزارات ، ووحدات تساند الموظف فى عدم الوقوع فى الخطأ عن طريق الرقابة الإدارية 
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