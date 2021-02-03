وزير التخطيط: الاستثمار فى بناء القدرات أخذ أولوية كبرى من الدولة المصرية





قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إن الاستثمار فى بناء القدرات التى قامت به مصر على مدار السنوات الماضية أخذ أولوية كبرى.

وأشارت " السعيد " ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، إلى أن مصر قامت لأول مرة بتدشين أكاديمية تقوم بتأهيل الشباب للقيادة عن طريق طرح برامج متنوعة وذلك على مستزى الوزارات فى المؤسسات التعليمية المختلفة المرتبطة ب وزارة التخطيط .





ولفتت إلى أن كثير من معاونى الوزارة من الشباب والذى تم تمكينهم والاستثمار فيهم بالإضافة إلى أن الخبرة العملية لها دور كبير أيضأ .





وأوضحت أن كافة الجهود للدولة المصرية فى مجال التطوير المؤسسى ، الإدارى يتم تتويجه ب الإنتقال للعاصمة الإدارية خاصة أنه ليس انتقال مكانى ولكنه نوعى وذلك بالانتقال من منطقة جديدة تتم ب فكر متطور والاستثمار فيها بشكل مختلف .





وتابعت أن الدولة المصرية قامت بالاستثمار فى البشر خاصة أن التنمية المستدامة خاصة بالرهان على العنصر البشرى وبناء القدرات .





وتابعت أن كافة مؤسسات الدولة تقوم بتدشين وحدات جديدة هدفها تغيير فكر المسئولين داخل الوزارات ، ووحدات تساند الموظف فى عدم الوقوع فى الخطأ عن طريق الرقابة الإدارية